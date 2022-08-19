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استعداداً لكأس العرب.. ناشئة العراق تفوز على شباب الجيش ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-19T20:09:36+0000
استعداداً لكأس العرب.. ناشئة العراق تفوز على شباب الجيش ودياً

شفق نيوز/ فاز منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، يوم الجمعة، على شباب نادي الجيش ودياً بهدفين مقابل هدف في المباراةِ التي أقيمت اليوم في آخر مبارياته التجريبيّة قبل المغادرة إلى الجزائر والدخول في بطولة كأس العرب دون 17 عاماً.

وكان مدرب منتخب الناشئين أحمد كاظم أعلن اليوم عن القائمةَ النهائيّة للمنتخبِ المُشارك في بطولةِ كأس العرب دون 17 عاماً والتي تستضيفها مدينةُ وهران الجزائريّة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وضمت القائمةُ 23 لاعباً، بينهم ثلاثة حراس مرمى هم، وليد خالد رضا وباقر بشير جاسم وسجاد محمد نايف، واللاعبون هم كامران أحمد خضير وسجاد راهي ناصر وعلي سالم زوير واحمد فلاح وحسن عامر كريم وحسين فاهم عدنان وعلي كريم عبد وأحمد جواد كاظم وحسن جعفر كاظم ودانيال وليد مجيد وسجاد رعد حمودي وأدهم قيس خلف ومصطفى عمار هادي وباوان ستار علي وعلي أكبر طاهر زاير وحسن علي حسين وكرار جعفر كاطع وأحمد عبدالرضا محمد وباقر ضياء عدنان وإبراهيم محمد منعم.

يشارُ إلى أن منتخبَ الناشئين يلعبُ ضمن المجموعةِ الثالثة إلى جانبِ منتخبات المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

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