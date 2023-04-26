استعداداً لكأس العالم.. منتخب الشباب يخوض مباراتين وديتين خلال معسكر اسبانيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن منتخب الشباب سيخوض مباراتين متبقيتين وديتين خلال معسكره في إسبانيا حالياً تحضيراً لكأس العالم شهر آيار المقبل.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا الشبابي سيخوض مباراته التجريبية الثانية في معسكره التدريبي القائم حالياً في اسبانيا أمام فريق ريال بيتيس الإسباني دون 21 عاماً في الأول من الشهر المقبل".

وأضاف بحر العلوم أن "المنتخب يختتم مبارياته الودية في الثالث من الشهر المقبل أمام منتخب جبل طارق"، مشيرا إلى أن "المباريات الودية لمنتخب الشباب ضمن معسكره التدريبي المقام في اسبانيا، تأتي تحضيراً لنهائيات كأس العالم دون 20 عاماً والمقررة في الأرجنتين شهر ايار المقبل".

وكان منتخب العراق للشباب تعادل، أمس الثلاثاء، أمام نظيره البرازيلي بهدف واحد في المباراة التجريبية التي أقيمت بينهما في ملعب مدينة خيريز البلدي بإسبانيا.

وجرت في مدينة زيورخ السويسرية ، في 21 نيسان 2023، قرعة بطولة كأس العالم للشباب التي من المقرر أن تحتضنها الأرجنتين في شهر آيار المقبل، وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني العراقي ضمن المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم للشباب والتي تضم إضافة إلى العراق كلاً من إنجلترا والاوروغواي وتونس.