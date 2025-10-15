‏استعداداً لكأس العالم.. مدرب أميركي جديد لمنتخب العراق لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأربعاء، توقيع الهيئة التنفيذية المؤقتة لاتحاد اللعبة عقد المدرب الأميركي مازا تراخ لقيادة المنتخب العراقي.

وبحسب بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز فإن هذا التعاقد يأتي في إطار استعدادات المنتخب العراقي للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم لكرة السلة، حيث من المؤمل أن يسهم المدرب الجديد بخبرته الفنية في تطوير أداء المنتخب ورفع جاهزيته للظهور بشكل مميز في المشاركات الدولية المقبلة.

وأكد رئيس الهيئة المؤقتة لكرة السلة علاء بحر العلوم، أن "هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة نحو بناء منتخب قوي قادر على المنافسة ورفع اسم العراق عالياً في المحافل الدولية".