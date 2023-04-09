استعداداً لكأس العالم.. شباب العراق يواجهون الكهرباء والنفط ويتأهبون لمعسكر إسبانيا

شفق نيوز/ أعلن الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق، يوم الأحد، اقامة مباراتين وديتين الاسبوع الجاري ضمن استعداداته لبطولة كأس العالم المقرر انطلاقها في العشرين من شهر أيار المقبل.

وقال مدرب المنتخب عماد محمد لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيواجه سيواجه في المباراة الاولى يوم الثلاثاء المقبل فريق نادي الكهرباء، بينما يواجه فريق نادي النفط يوم الخميس المقبل".

واشار الى ان "المنتخب العراقي للشباب يواصل تدريباته في العاصمة بغداد، وسيتأهب لمعسكر خارجي منتصف الشهر الحالي في إسبانيا وسيخوض خلاله ثلاث مباريات امام اسبانيا والبرازيل والدومينيكان وشباب نادي إشبيلية".

وبين محمد ان "المعسكر وخوض اللقاءات مع فرق قوية ستخدم مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم المقبلة في الأرجنتين".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب إقامة بطولة كأس العالم المقبلة من إندونيسيا بسبب رفضها إدخال منتخب اسرائيل الى اراضيها.