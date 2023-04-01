استعداداً لغرب آسيا.. ناشئو العراق يباشرون تدريباتهم بمشاركة 10 مغتربين

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي للناشئين احمد كاظم، يوم السبت، عن انطلاق تدريبات المنتخب الرسمية الأربعاء المقبل، استعدادا لبطولة غرب آسيا لكرة القدم .

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز، إنه سيستقر على تشكيلة المنتخب بعد تدريبات الأربعاء المقبل، بينهم عشرة لاعبين مغتربين عراقيين سيصلون خلال اليومين المقبلين لبغداد للانضمام لتدريبات المنتخب.

واشار الى اننا ككادر تدريبي اخترنا أكثر من سبعين لاعبا من بغداد والمحافظات بعد تجوال وبحث عن المواهب، وسيتم بعدها اختيار النخبة والتشكيلة الأساسية للمنتخب التي ستمثل ناشئة العراق في بطولة غرب اسيا التي ستنطلق شهر آب المقبل .

وبين انه سيجتمع بالكادر التدريبي الإسباني للمنتخب الوطني العراقي برئاسة خيسوس كاساس قريباً للاستفادة من خبرته والاستئناس بمقترحاته في تطوير مستوى اللاعبين، مؤكدا أن هذا الاجتماع مهم وحيوي في تقديم الدعم الفني والمعنوي لمنتخب الناشئين.

وأمس الجمعة، زار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، الوحدة التدريبية لمنتخب الناشئين في ملعب المدرسة التخصصية، وحضر أيضاً عضوا الاتحاد أحمد الموسوي ومحمد ناصر، إضافة إلى مدرب المنتخب الوطني كاساس وطاقمه الفني المساعد .