استعدادا لغرب آسيا.. منتخب العراق للناشئين يتعادل مع نظيره الأردني في وديته الأولى

شفق نيوز/ تعادل منتخب ناشئة العراق، مع نظيره الأردني سلبياً من دون أهداف في مباراة تجريبية تدخل ضمن تحضيراته للمشاركة ببطولة اتحاد غرب آسيا في سلطنة عُمان.

وجرت المباراة عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الأحد في ملعب البتراء في المملكة الاردنية الهاشمية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلاق حكم اللقاء صافرته معلناً عن نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ويخوض منتخب ناشئة العراق مباراته الثانية في السادس من الشهر الحالي قبل التوجه إلى عُمان للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في مدينة صلالة بسلطنة عُمان للفترة من العاشر ولغاية 20 من الشهر الحالي.

ويلعب منتخب العراق ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات عُمان ولبنان واليمن.