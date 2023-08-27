استعدادا لرحلة شانغ ماي.. غداً تنطلق الوحدات التدريبية للمنتخب العراقي بإشراف كاساس

شفق نيوز/ أكد عضو في الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأحد، أن المنتخب يجتمع بشكل متكامل يوم غد الاثنين بإشراف مدربه الإسباني كاساس بعد انتهاء إجازته لقيادة المنتخب في اول وحدة تدريبية في بغداد.

وقال عضو الاتحاد والناطق الإعلامي أحمد الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ إن "التدريبات ستستمر لغاية الثاني من شهر ايلول المقبل ويغادر في اليوم التالي الثالث من ايلول الى مدينة شانغ ماي التايلاندية للمشاركة في بطولة ملك تايلاند الدولية.

واضاف الموسوي؛ ان "عدد المنتخب سيكتمل فيما يخص اللاعبين المحليين وبعض من المغتربين، فيما سيلتحق باقي المحترفين بالمنتخب من أوروبا مباشرة الى تايلاند".

واوضح ان "المنتخب سيجري اولى وحداته التدريبية في تايلاند بشكل متكامل في الرابع من أيلول وتستمر التدريبات لمدة ثلاث ايام".

واشار الى ان "منتخب العراق سيواجه نظيره الهندي في مستهل مشواره في البطولة يوم 7 من أيلول المقبل، بينما يواجه منتخب لبنان فريق مضيف البطولة تايلند بنفس اليوم، ويلتقي المنتخبان الفائزان في المباراة النهائية في العاشر من أيلول المقبل".

وتابع أن "المنتخب بدأ تدريباته بشكل مبسط وبعدد قليل من اللاعبين منذ أول أمس السبت والعدد في تزايد حتى يصل الاستقرار غداً بتواجد اغلب اللاعبين والمدرب كاساس".

وتقام المواجهات في مدينة شانغ ماي التايلندية خلال ايام الفيفا دي وهو توقف المنتخبات الوطنية.