استعداداً لدوري نجوم العراق.. الأندية تتسابق لحسم صفقاتها

شفق نيوز- بغداد

تواصل أندية دوري نجوم العراق نشاطها المكثف في سوق الانتقالات الصيفية، استعداداً لانطلاق منافسات موسم 2026-2027، من خلال إبرام صفقات محلية وأجنبية، والإعلان عن قوائم اللاعبين المحترفين، إلى جانب تسجيل عدد من حالات الرحيل، في إطار سعيها لتعزيز صفوفها والمنافسة بقوة خلال الموسم المقبل.

وأعلن نادي الميناء تعاقده رسمياً مع المهاجم الجزائري كريم عريبي، لتمثيل الفريق خلال الموسم المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخط الأمامي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

كما حسم نادي أربيل صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي ميولين ناثان، إلى جانب ضم حسن رائد بعقد يمتد لموسم واحد، قادماً من نادي زاخو، ضمن خطة النادي لتدعيم تشكيلته للموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، كشف نادي زاخو عن قائمة محترفيه للموسم 2026-2027، والتي ضمت الجنوب أفريقي سيبو مبولي، والأوغندي إيفان آهيمبيسيبوا، والغاني موسيس آبي، والبرازيليين أورينيو وجوزيف ماوريسيو، إضافة إلى النيجيريين أليو آدم وإيشيتا ديبوتي.

وعزز نادي نفط ميسان صفوفه بالتعاقد مع حارس المرمى علي جاسم، قادماً من نادي القاسم، كما أكمل إجراءات ضم صانع الألعاب أحمد صلاح، في إطار سعيه لبناء فريق قادر على المنافسة في الموسم المقبل.

أما نادي غاز الشمال، فقد أعلن تعاقده مع حارس المرمى علي فيصل، قادماً من نادي ديالى، استعداداً لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

وعلى صعيد الراحلين، أعلن نادي دهوك انتهاء مشوار لاعبه بيتر كوركيس مع الفريق، بعد انتقاله رسمياً إلى النادي الأهلي المصري، ليخوض تجربة احترافية جديدة ابتداءً من الموسم المقبل.

وفي دوري الدرجة الممتازة، باشر نادي النجف استعداداته للموسم الجديد بالتعاقد مع المدرب قصي هاشم لقيادة الفريق الأول، يعاونه كل من عدي عمران وصفاء كاظم وحيدر صباح، وذلك ضمن خطة النادي للمنافسة بقوة وتحقيق هدف العودة إلى دوري نجوم العراق.