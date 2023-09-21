استعداداً لدوري المحترفين.. الشرطة يعسكر في اربيل ويخوض مواجهات تجريبية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الشرطة العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، إقامة معسكر تدريبي للفريق الكروي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يستمر أسبوعين، وذلك استعداداً لدوري المحترفين.

وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي، حسين الخرساني، لوكالة شفق نيوز، إن "معسكر الشرطة سيبدأ اعتباراً من يوم غد الجمعة، ويستمر لمدة 14 يوماً استعداداً لدوري المحترفين العراقي الذي من المقرر أن ينطلق يوم 20 من شهر تشرين الأول المقبل".

وأضاف الخرساني، أن "الإدارة نسقت مع فرق محلية لخوض أربع مواجهات تجريبية لوقوف الجهاز التدريبي على جاهزية اللاعبين، وخلق الانسجام فيما بينهم ليكونوا مستعدين قبل انطلاق دوري المحترفين".

وأشار إلى أن "30 لاعباً ما بين محلي ومحترف سينخرطون في المعسكر التدريبي الذي سيبدأ غداً في أربيل، وينتهي بعد اسبوعين"، لافتاً إلى أن "موعد العودة الى بغداد سيكون يوم 6 من تشرين الأول المقبل".

وأكد الخرساني، أن "إدارة النادي جهزت الملاعب لإجراء التدريبات عليها، ومكان الإقامة، والباصات للتنقل من محل الإقامة إلى الملعب وبالعكس، والتغذية الصحية وكافة الامور الإدارية والتنظيمية الأخرى، لإنجاح المعسكر وخروجه بالشكل المثالي".

يذكر أن نادي الشرطة توج للموسمين الماضيين بطلا للدوري العراقي الممتاز، ويطمح لنيل اللقب الأول في دوري المحترفين، لا سيما بعد تعاقده مع لاعبين محليين بارزين، إضافة للاعبين محترفين على مستوى عال.