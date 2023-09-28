استعداداً لدوري المحترفين.. الشرطة يتعادل ودياً أمام الحدود (صور)

شفق نيوز / تعادل نادي الشرطة لكرة القدم، مع نظيره الحدود، في مباراة ودية جرت يوم الخميس، بهدف لكل منهما .

وتأتي مباراة الشرطة والحدود الودية ضمن استعدادات الفريقين في معسكرهما التدريبي المقام في أربيل، لمنافسات دوري المحترفين المقرر انطلاقه شهر تشرين الأول المقبل.

وجرت المباراة في أربيل، بحضور مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، خيسوس كاساس، وكادره المساعد.

وسبق مباراة اليوم، قراءة سورة الفاتحة من قبل الفريقين والحضور، على أرواح فاجعة عرس الحمدانية، الذي راح ضحيته المئات بين قتيل ومصاب.

وكان نادي الشرطة، قد خسر وديته الأولى التي جرت في أربيل، أمس الأربعاء، أمام نادي نوروز، بهدف دون رد.