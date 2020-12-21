استعداداً لخليجي 25.. لجنة للكشف على الملاعب العراقية

شفق نيوز/ شكل اتحاد الخليج العربي بالتنسيق مع تطبيعية اتحاد الكرة العراقي لجنة تفتيش للقيام بزيارة استطلاع لملاعب العراق قريبا.

وقال شامل كامل نائب رئيس التطبيعية المتواجد حالياً في قطر لوكالة شفق نيوز؛ ان "الهدف من زيارة اللجنة لملاعب العراق هو للاطلاع على استعدادات العراق لاستضافة بطولة خليجي 25 المقبلة".

وأوضح كامل؛ ان "اللجنة ستتابع ملاعب العراق الرئيسية والمنشآت الرياضية المرافقة كالفنادق وملاعب التدريب وترى مدى جاهزيتها ومطابقتها للشروط التنظيمية لاستضافة البطولة الخليجية المقبلة".

وبين نائب رئيس التطبيعية؛ ان "اللجنة ستكتب تقريرها بهذا الشأن بعد زيارتها المستفيضة وسيتم في ضوء التقرير الموافقة او الرفض او منح الفرصة لحين انجاز النقوصات قبل اقامة البطولة الخليجية في العراق".

وتعهد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الاثنين (21 كانون الأول 2020)، بتنظيم "مبهر" لبطولة كأس الخليج بدورته الـ25 في الملاعب العراقية، مشيرا الى ان الجمهور العراقي سيكون عنصرا فاعلا في نجاح هذه البطولة.

وقال درجال المتواجد حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "العراق ينوي تقديم النسخة الجديدة من بطولة خليجي 25 في البصرة بطريقة مبهرة، لا سيما في ظل وجود جماهير كبيرة ستكون السبب الأول لإنجاح هذه البطولة التي تحتل مكانة كبيرة في نفوس الجماهير العراقية والخليجية".