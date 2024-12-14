استعداداً لخليجي الكويت.. 8 محترفين يعززون صفوف العراق بمعسكر الدوحة

‏شفق نيوز/ التحق يوم السبت، 8 محترفين بصفوف المنتخب العراقي لكرة القدم، في معسكره بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لبطولة خليجي 26 المقررة في الكويت الأسبوع المقبل.

‏وقال المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد، لوكالة شقق نيوز، إن "8 محترفين التحقوا لقائمة المنتخب العراقي اليوم قادمين من أنديتهم بغية الانضمام لتدريبات المنتخب في معسكري التدريبي في قطر.

‏وأضاف عماد، أن المحترفين هم: ريبين سولاقا وكميل سعد ومهند جعاز واحمد ياسين ولوكاس شليمون وامين الحموي وادم طالب ويوسف أمين، موضحاً أن وفد المنتخب بلاعبيه الذين يلعبون في دوري نجوم العراق وصلوا الى قطر اليوم للبدء بالتدريبات استعداد لبطولة خليجي الكويت المقررة انطلاقها يوم 21 من الشهر الحالي.

وتألفت القائمةُ التي استدعاها كاساس لتمثيل المنتخب العراقي في خليجي 26 في الكويت من (27) لاعباً وهم: جلال حسن، محمد حسن، كميل سعد ، مناف يونس، علي عدنان، ريبين سولاقا، آدم طالب، علي فائز، ميرخاس دوسكي، مهند جعاز، مصطفى سعدون، هه لو فائق، أمير العماري ، سعد عبد الأمير ، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، أحمد ياسين، علي جاسم ، بيتر كوركيس، يوسف أمين، أمين الحموي، ماركو فرج، علي يوسف، مهند علي، أيمن حسين، إبراهيم بايش، زيدان إقبال.