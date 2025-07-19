استعداداً لتصفيات آسيا.. الأولمبي العراقي يقيم معسكراً تدريبياً قصيراً في تونس

شفق نيوز- بغداد

يدخل المنتخب الاولمبي العراقي معسكرا تدريبيا قصيراً في تونس يبدأ الثلاثاء المقبل استعداداً لتصفيات آسيا في كمبوديا أيلول المقبل.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فسيقيم المنتخب الأولمبي العراقي معسكراً تدريبياً في تونس لمدة أسبوع ومن المؤمل أن يواجه أحد الفرق التونسية، ليعود بعدها إلى العراق للدخول بمعسكر داخلي في البصرة سيخوض خلاله 4 مباريات ودية.

وقال مدرب المنتخب عماد محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر الداخلي سيشهد خوض 4 مباريات تجريبية بواقع مباراتين أمام منتخب إيران الأولمبي يومي 27 و30 تموز الحالي، تعقبهما مواجهتان أمام منتخب البحرين الأولمبي يومي 2 و 5 آب المقبل".

وكان الاتحاد الآسيوي، قد كشف، في وقت سابق، جدول مباريات تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقرر إقامتها في كمبوديا مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وسيفتتح منتخب العراق الأولمبي مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب باكستان يوم 3 أيلول عند الساعة الـ 12:00 ظهراً بتوقيت كمبوديا، وفقاً للاتحاد.

وفي ثاني مبارياته، يلتقي المنتخب العراقي نظيره العماني يوم 6 أيلول، أيضاً في تمام الساعة الـ 12:00 ظهراً.

ويختتم منتخب العراق مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب كمبوديا، مستضيف المجموعة، يوم 9 أيلول في تمام الساعة الـ 3:00 عصراً.

وتقام جميع المباريات على ملعب المجمع الرياضي "لي بنو بنه" في العاصمة الكمبودية.