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استعدادا لبطول الاردن.. المنتخب العراقي يبدأ تدريبات مغلقة بدءا من يوم غدٍ

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-15T17:49:15+0000
استعدادا لبطول الاردن.. المنتخب العراقي يبدأ تدريبات مغلقة بدءا من يوم غدٍ

شفق نيوز / اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، بدء المنتخب العراقي لكرةِ القدم تدريبات مغلقة من يوم غدٍ الجمعة استعداداً لبطولة الاردن الدولية نهاية الشهر الجاري.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "من المؤمل أن يعودَ حُضور وسائل الإعلام لاحقاً قبل مغادرةِ المُنتخبِ الوطنيّ إلى بُطولةِ الأردن".

وأضاف الاتحاد أن "مُنتخب العراق خاض ثَانِي وحداته التدريبيّة، وذلك عَقبَ التحاقِ لاعبي فِرق أنديةِ الشُرطة والزوراء والطلبة تحضيراً للمُشاركةِ في بُطولةِ الأردن الدوليّة للفترة من 23-27 أيلول الحالي".

ولفت الاتحاد الى "مشاركَة (14) لاعبا في تدريباتِ اليوم، التي احتضنها ملعبُ المدينة الدوليّ في العاصمةِ بغداد وحضرها عُضو الاتحاد العراقيّ أحمد الموسوي، وهم كل من جلال حسن ، دلوفان مهدي ، حسن أحمد ، حسن حبيب ، مناف يونس ، علي فائز ، شهاب رزاق ، حسن عبد الكريم ، أحمد عبد الحسين ، زيد تحسين ، حسين علي ، كرار عامر ، وكاع رمضان ، وحسين عمار، على أمل أن يلتحقَ لاعبو القوة الجويّة يوم غدٍ الجمعة بالوحداتِ التدريبيّة".

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