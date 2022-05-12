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استعدادا لبطولتين خارجيتين.. 4 منتخبات لألعاب القوى تجري اختبارات لاختيار الافضل

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-12T09:04:18+0000
استعدادا لبطولتين خارجيتين.. 4 منتخبات لألعاب القوى تجري اختبارات لاختيار الافضل

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لالعاب القوى عن إجراء اختبارات خاصة بمنتخب الشباب والشابات، ومنتخب الرجال والنساء على مضمار كلية التربية الرياضية بالجادرية في بغداد وذلك لاختيار الأفضل للاستحقاقات المقبلة.

وقال زيدون جواد المدير التنفيذي في اتحاد العاب القوى العراقي لوكالة شفق نيوز، ان الاختبارات تبدأ اليوم الخميس وتستمر لمدة يومين للفئات الأربع وذلك لاختيار تشكيلة المنتخب لاستحقاقات خارجية مقبلة، مبينا ان الهدف من اختبارات الشباب والشابات لاختيار المنتخب للمشاركة في بطولة العرب في تونس للمدة من 22-27 من هذا الشهر.

وتابع جواد؛ أما  اختبارات الرجال والنساء فالهدف منها اختيار تشكيلة المنتخب استعدادا للمشاركة في بطولة الرضا الدولية الثانية المقررة في مشهد الايرانية للمدة من 29-30 من الشهر الحالي.

وبين أن بطولة الرضا تعد استعدادية لبطولة التضامن الاسلامية المقررة في مدينة قونيا التركية للمدة من 9-18 لشهر آب المقبل.

وكانت منافسات الاندية العراقية لألعاب القوى التي جرت في بغداد مؤخراً اسفرت لفئة الرجال عن تتويج الشرطة اولا ولفئة النساء توج نادي دجلة الجامعة بالمركز الأول.

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