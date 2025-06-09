استعدادا لبطولة آسيا.. سيدات العراق لكرة القدم يجرين وحدة تدريبية في إيران

شفق نيوز/ أجرى المنتخب الوطني العراقي للسيدات لكرة القدم، على الساحات المكشوفة، يوم الإثنين، مرانه الأول في العاصمة الإيرانية طهران، ضمن معسكره التدريبي لتصفيات كأس آسيا التي تجري في تايلاند بداية من 23 من الشهر الجاري.

وسيخوض منتخب السيدات مباراة تجريبية، غداً الثلاثاء، أمام نظيره الإيراني تدخل ضمن برنامج اعداده للتصفيات المرتقبة.

وتنطلق التصفيات الآسيوية بتايلند في الثالث والعشرين من حزيران يونيو المقبل بمشاركة واسعة من المنتخبات النسوية في القارة، وقد ادرج المنتخب العراقي ضمن فرق المجموعة الثانية.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات تايلاند والهند وتيمور الشرقية ومنغوليا.

وأشرف على التدريباتِ، التي جرت في الملعبِ الفرعي لمجمع آزادي، مدرب منتخب سيدات العراق عبد الوهاب أبو الهيل، بمعيةِ ملاكه الفنيّ المساعد.