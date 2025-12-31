استعداداً لبطولة آسيا.. انطلاق تجمع المنتخب الأولمبي

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب المنتخب الأولمبي، عماد محمد، يوم الأربعاء، أن المنتخب الأولمبي سيباشر تجمعه الأول يوم الجمعة المقبل استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

وقال محمد، عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن هذا التجمع يأتي ضمن خطة إعداد شاملة تهدف إلى تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً، بما يضمن تقديم أفضل أداء للمنتخب في البطولة المقبلة.

ودعا جميع الأندية إلى التعاون الكامل وإرسال لاعبيها للمشاركة في التجمع، بروح وطنية عالية ومسؤولية تجاه تمثيل البلاد في المحافل القارية، مبيناً أن "هذا الاستعداد المبكر سيمنح المنتخب فرصة تجربة الخطط الفنية المختلفة، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، إضافة إلى رفع المستوى البدني والفني استعداداً للتحديات القارية الكبرى".

وأضاف مدرب المنتخب الأولمبي: نأمل من الجميع الالتزام بروح الفريق والعمل الجماعي، فتمثيل الوطن مسؤولية كبيرة تتطلب تكاتف الجميع.