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استعدادا لبطولة الأردن.. الشرطة يفرغ لاعبيه لتدريبات المنتخب

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-15T11:17:16+0000
استعدادا لبطولة الأردن.. الشرطة يفرغ لاعبيه لتدريبات المنتخب

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الشرطة يوم الخميس، موافقتها على تفريغ لاعبي فريقها الكروي للانضمام لتدريبات المنتخب الذي بدأ يوم أمس الأربعاء بخمسة لاعبين.

وقال هاشم رضا مشرف الفريق لوكالة شفق نيوز؛ ان "الادارة و بالتشاور مع مدرب الفريق قررت تفريغ لاعبي الشرطة للمنتخب الوطني اعتبارا من اليوم الخميس".

واوضح ان "نادي الشرطة اوعز للاعبيه الذين تمت دعوتهم من قبل المدرب راضي شنيشل الالتحاق بالمنتخب والمشاركة بتدريباته في ملعب المدينة ببغداد".

وكانت إدارة الشرطة أكدت لوكالة شفق نيوز في تصريح سابق عن لسان نائب الرئيس غالب الزاملي بان الادارة ستجتمع مع المدرب سليمان لاتخاذ قرار بشأن تفريغ لاعبيه من عدمه للمنتخب الوطني استعدادا للبطولة الرباعية في الأردن الشهر الحالي.

وسيشهد اليوم انضمام لاعبي الاندية الجماهيرية وعدد من الأندية الممتازة لتدريبات المنتخب في ملعب المدينة ببغداد.

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