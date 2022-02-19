استعداداً لبطولة العرب.. معسكر تدريبي مشترك في العراق مع إيران وتونس

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي للجودو، يوم السبت، استضافة المنتخب الوطني للجودو، معسكر تدريبي مشترك مع منتخبي إيران وتونس.

وقال رئيس اتحاد اللعبة سمير الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر المشترك سيبدأ في 26 من الشهر الحالي، في العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء".

وأضاف الموسوي، أن "المعسكر سيتضمن إقامة تدريبات مشتركة للاعبي المنتخب المتقدمين، ومنتخبي تونس وإيران، كما سيتم تنظيم بطولة ثلاثية ودية استعداداً للاستحقاقات المقبلة".

وأشار إلى أن "الهدف من المعسكر المشترك هو لتبادل الخبرات وتطوير مستوى اللاعبين والاستعداد الأمثل للبطولات المقبلة"، موضحاً أن "الاتحاد خطط لهذا المعسكر بغية إيصال اللاعبين للجاهزية التامة قبل المشاركة في بطولة العرب المقررة في الأردن يوم 21 آذار المقبل".