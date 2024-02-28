استعدادا لبطولة اسيا.. تسمية خالد عدنان مدربا لمنتخب الشباب لكرة اليد

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الاربعاء، عن تسمية الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي للشباب استعدادا لبطولة اسيا للشباب.

وقال احمد رياض رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز: إن "الاتحاد سمى خالد عدنان مدرباً للمنتخب العراقي الذي سيشارك في البطولة الاسيوية العاشرة للشباب والتي ستقام في العاصمة الايرانية طهران للفترة من 25 اب لغاية الثالث من ايلول للعام الحالي 2024 ".

واضاف ان "الاتحاد سمى الكادر المساعد للمدرب الاول خالد عدنان والذي تالف من المساعدين احمد خميس واحمد مزيد و مصطفى ياسين مدربا لحراس المرمى".

وتابع الرئيس ان "الاتحاد تم تسمية عضو الاتحاد حيدر سكر مشرفاً للمنتخب وياسر جاسم مديراً".

واشار الى ان "الاتحاد سيوفر كل مستلزمات النجاح للمنتخب بدءاً من اول يوم يشكّل فيه المنتخب ولغاية موعد انطلاق البطولة".

وبين رياض ان "الاتحاد سيضع برنامجاً خاصاً مع الجهاز الفني لتهيئة اللاعبين بغية ايصالهم للجاهزية التامة قبل انطلاق المنافسات الاسيوية المقبلة".