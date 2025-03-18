استعدادات أمنية مكثفة.. الداخلية تؤكد جاهزيتها لمباراة العراق والكويت

شفق نيوز/ أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، يوم الثلاثاء، جاهزية الوزارة بجميع تشكيلاتها لتأمين المباراة المقررة مع المنتخب الكويتي يوم الخميس المقبل.

وأوضح ميري، لوكالة شفق نيوز، أن الجاهزية تشمل أمن الملاعب وحماية الوفود وتأمين الطرق والمناطق السكنية، فضلاً عن تنفيذ خطط مرورية منظمة لتسهيل الحركة في التقاطعات والشوارع الرئيسة.

وأوضح، ان قوات أمن الملاعب نفذت عدة ممارسات أمنية ضمن الخطة الموضوعة، بهدف تحقيق أعلى مستويات الأمن خلال الحدث الرياضي، مشيراً إلى انتشار القوات الأمنية، وتنسيق عمليات التفتيش، وتأمين مداخل ومخارج الملعب، بما يضمن سلامة الجماهير واللاعبين.

ودعا المتحدث باسم الداخلية، الجماهير العراقية إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية المكلفة بحمايتهم، مشدداً على ضرورة عدم دخول أي شخص لا يحمل تذكرة الحضور إلى الملعب.

ومنذ أول أمس الأحد، انطلقت الاستعدادات الأمنية واللوجستية في محافظة البصرة لتأمين مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره الكويتي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقررت مديرية مرور البصرة منع دخول الدراجات النارية بمختلف أنواعها داخل مركز المدينة اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولغاية انتهاء مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الكويتي في المحافظة.

ويلاقي المنتخب العراقي لكرة القدم نظيره الكويتي يوم الخميس المقبل ضمن جولة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.