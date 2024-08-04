استعدادات عراقية مكثفة لاقتحام منافسات رفع الأثقال في أولمبياد باريس

شفق نيوز/ أكد مدرب منتخب العراق لرفع الأثقال عمار يسر، يوم الأحد، أن الرباع الواعد "علي عمار" يواصل تدريباته اليومية تحضيرًا للمشاركة في منافسات وزن +102 كغم التي ستُقام في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السبت المقبل، العاشر من آب الجاري، إلى جانب أحد عشر لاعبًا يمثلون أبرز الرباعين على مستوى العالم.

وأضاف يسر، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، أن تحضيرات الرباع علي عمار تسير وفق ماهو مخطط لها، حيث تم رفع وتيرة التدريب استعدادًا للمنافسات المرتقبة.

وأكد أن علي عمار مصمم على تقديم أفضل مستوى له والمنافسة بقوة لتحقيق إنجاز يليق برياضة العراق، مع السعي لتحطيم رقم قياسي عالمي لفئة الشباب، رغم صعوبة المهمة.

وأشار يسر إلى أن دعم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الدكتور عقيل مفتن، للرباع علي عمار كان مطلقًا ومستمرًا منذ أن كان مفتن نائبًا أول لرئيس اللجنة الأولمبية، واستمر بعد تسلمه المسؤولية حتى الآن.

وفي سياق متصل، ثمّن رئيس البعثة العراقية في أولمبياد باريس، الدكتور هرده رؤوف، موقف معالج المنتخب الوطني لرفع الأثقال، علاء ياس، الذي قرر البقاء مع الرباع علي عمار رغم وفاة شقيقته في حادث سير، ورفض العودة إلى العاصمة بغداد لتلقي التعازي، مشيرا ً إلى "علاء ياس" قدم نموذجًا مشرفًا من الحرص على رياضة العراق.