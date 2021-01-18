العراق يجري "بروفة" لإستضافة خليجي البصرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم الاثنين، انجاز سمات الدخول للاعبي المنتخب الكويتي وتهيئة مستلزمات زيارة الوفد الخليجي.

وقال مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي في الوزارة محمود خلف، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "تم إنجاز سمات الدخول الخاصة بالمنتخب الكويتي تحضيراً للمباراة الودية التي تجمعه بمنتخبنا الوطني في السابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب المدينة الرياضية في البصرة".

وأضاف خلف أن الوزير عدنان درجال "وجه بتشكيل لجنة مركزية برئاسة مستشار الوزارة لشؤون الرياضة حسن علي كريم وعضوية المديرين العامين في دوائر العلاقات والتربية البدنية والأقاليم فضلاً عن قسم الإعلام والإتصال الحكومي، بالتعاون مع الهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم، لتهيئة الأمور اللوجستية للمباراة الودية بين المنتخبين، والتي تتضمن أيضا زيارة الوفد الخليجي لتفقد المنشآت الرياضية في المدينة"، مبيناً أن "الاجتماع تمخض عن توزيع المهام على الدوائر كل حسب اختصاصه".

وفيما يخص دائرة العلاقات والتعاون الدولي، أكد البيان "الانتهاء من إصدار سمات الدخول الخاصة بالمنتخب الكويتي، ويتم حاليا العمل على العمل على إنجاز سمات الوفد الخليجي الذي سيحضر المباراة أيضا للإطلاع لإعطاء تصور للاتحادات الخليجية على مدى قدرة العراق على تضييف خليجي ٢٥ في البصرة نهاية العالم الحالي من جميع الجوانب".

وبين أن "الوزارة حريصة على تهيئة جميع المستلزمات اللوجستية المتعلقة بالزيارة التفقدية لممثلي اتحادات الخليج إلى جانب المنتخب الكويتي من أجل نقل صورة إيجابية بأن العراق قادر على تضييف الحدث الخليجي".