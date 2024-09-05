استعدادات ضخمة في بغداد والبصرة لمؤازرة المنتخب العراقي ضد عمان

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي نظيره العُماني مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة على ملعب البصرة الدولي، (أقصى جنوبي البلاد)، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بدأت السلطات بنصب شاشات عملاقة في العاصمة بغداد لدعم منتخب العراق، حيث تم اختيار عدة مواقع لعرض المباراة، منها حديقة الزوراء، الأعظمية (المقبرة الملكية)، ساحة التحرير (حديقة الأمة)، الكاظمية (حديقة 14 تموز)، ومنطقة البياع (حديقة بغداد).

في الوقت نفسه، أعلنت قوات أمن الملاعب جاهزيتها لاستقبال الجماهير في ملعب جذع النخلة بالبصرة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، سيتم توزيع أكثر من 10 آلاف علم عراقي على الجمهور، في إطار حملة "ملعبنا أبيض" التي تدعمها اللجنة الأولمبية.

يذكر أن المنتخب العراقي وقع في المجموعة الثانية للتصفيات إلى جانب منتخبات عمان، فلسطين، الكويت، وكوريا الجنوبية. وتُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت HD 1 وقناة الكاس 6.