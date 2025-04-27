استعدادات رسمية لاستضافة المنتخب الكوري الجنوبي لملاقاة المنتخب العراقي

شفق نيوز/ بحث المستشاران الحكوميان خالد كبيان وإياد بنيان، يوم الأحد، مع السفير الكوري الجنوبي في بغداد ترتيبات استضافة المنتخب الكوري وتهيئة جميع الظروف لإنجاح المباراة مع العراق، في ملعب البصرة.

وجاء في بيان صدر عقب اللقاء، وورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين العراق وكوريا الجنوبية، تم التطرق خلال الاجتماع إلى آليات تسهيل مهمة الوفد الكوري وضمان تهيئة جميع الظروف المناسبة لإنجاح المباراة المرتقبة بين الفريقين العراقي والكوري".

وسيضيف منتخب العراق نظيره الكوري الجنوبي يوم 5 حزيران/ يونيو ضمن التصفيات الأسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026.

من جانبه، أعرب السفير الكوري، وفقا للبيان "عن بالغ إعجابه بمدينة البصرة، مشيدًا بجمالها وأصالتها، واصفًا إياها بأجمل الأوصاف، ومؤكدًا ثقته بنجاح اللقاء الكروي المرتقب الذي ستحتضنه المدينة".