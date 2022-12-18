استعدادات خليجي 25.. نشر أبراج متحركة وخلايا ذكية وتسيير قطارات ورحلات جوية يومية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأحد، نشر أكثر من 10 أبراج متحركة وعشرات الخلايا الذكية قرب الملاعب الرئيسة في البصرة جنوبي البلاد، استعدادا لخليجي 25 المقرر انطلاقته مطلع العام المقبل، في وقت أعلنت فيه وزارة النقل انها ستسير قطارات ورحلات جوية يومية بين البصرة وبغداد.

وأشارت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى "اشرافها ميدانيا على استعدادات شركات الهاتف النقال وأعمالها الخاصة بتوسيع البنى التحتية داخل المؤسسات الرياضية الرئيسة في مدينة البصرة والتي من المحتمل ان تشهد توافد عشرات الآلاف من الزائرين خلال بطولة خليجي 25".

وأوضحت أن "الشركات المجهزة لخدمات الهاتف النقال وفقا لتوجيهات الهيئة قامت بنشر أكثر من عشرة أبراج هاتفية متنقلة COW فضلا عن عشرات الخلايا الذكية IBS وفقا لنقاط تم تحديدها مسبقا والتي ستكون قادرة على استيعاب أكثر من 200 ألف متفرج يتواجدون في ملعبي الميناء والمدينة الرياضية خلال الفعاليات المختلفة للبطولة".

بدورها قالت وزارة النقل، إنها شاركت في استعدادات بطولة خليجي( 25) في البصرة، إشارة إلى الأمر الديواني (50) لسنة 2022 المتضمن تشكيل اللجنة العليا المشرفة على تنظيم البطولة.

واوضحت ان "اللجنة قامت بتهيئة كافة المتطلبات التي تحتاجها اللجنة العليا وقدر تعلق الأمر بعمل هذه الوزارة والتي تتمثل بتسيير ثلاث قطارات يومية لنقل الجماهير من بغداد الى البصرة وبالعكس مرورا بالمحافظات الجنوبية، وارسال عدد من الحافلات ذات الطابق الواحد والطابقين الى محافظة البصرة مع الكوادر الفنية والتشغيلية لنقل الجماهير من المناطق المحددة وبالتنسيق مع محافظ البصرة الى المدينة الرياضية".

وتابعت، "كذلك قامت الموانئ بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية في محافظة البصرة لتلبية متطلبات البطولة,والى ملعب الميناء ذهابا وايابا".

ولفتت الى "تسيير رحلات يومية للخطوط الجوية العراقية من بغداد الى البصرة وبالعكس ورحلات اضافية وحسب ماتقرره اللجنة العليا، ووضع خطة فنية متكاملة من قبل الملاحة الجوية لادارة الأجواء وحركة الطائرات العابرة في الأجواء العراقية خلال بطولة خليجي (25) وسيتم ارسال عدد من المراقبين الجويين ومهندسي الاتصال للمساعدة في ادارة كافة العمليات الجوية في مطار البصرة".

وأكدت، "تهيئة (8) زوارق في شط العرب لغرض عمل جولات ترفيهية في شط العرب بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنظيم البطولة (وزير الرياضة والشباب)".