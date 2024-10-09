استعدادات المنتخب العراقي.. تسعون لاعباً بجعبة كاساس

شفق نيوز/ أفاد الناطق الإعلامي، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي، يوم الأربعاء، بأن مدرب المنتخب كاساس لديه تسعون لاعباً من البدلاء تم تسجيلهم بالاتحاد الآسيوي لمباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية المقبلتين، وكلهم جاهزون لتمثيل المنتخب في أي وقت.

وأضاف، الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أن كاساس مطمئن بوجود هذه الأسماء، ولا يوجد ما يقلقه بعد غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن القائمة بسبب الإصابة، لكنه كان يتمنى تواجد الجميع.

وقال الموسوي، "رغم الغيابات التي عصفت بقائمة المنتخب الوطني بسبب الإصابات التي تعرض لها اللاعبون مع قرب لقاء منتخبنا أمام فلسطين، إلا أن كاساس مطمئن على وضع الفريق العام واستقراره لوجود بدلاء جيدين بقيمة عالية يعوضون الغياب الحاصل، رغم أنه كان يتمنى وجود كل اللاعبين".

وبين أن كاساس سبق أن أرسل للاتحاد الآسيوي قائمة تحتوي على تسعين لاعباً جاهزاً، تم اختيار 25 منهم للمباراتين المقبلتين، ويحق دعوة أي من الباقين في الحالات الطارئة التي تحدث لأي لاعب في القائمة الأساسية مثل الإصابة، لافتاً إلى أن جميعهم يمتلكون القدرة والإمكانية لتمثيل المنتخب الوطني، وأن دعوتهم من قبل كاساس جاءت عن قناعة ولخلق روح المنافسة فيما بينهم.

ولفت الموسوي إلى أن مدرب المنتخب العراقي يحترم المنتخب الفلسطيني كونه من المنتخبات التي تطورت، ويملك لاعبين محترفين، وسبق أن قدم مستوى جيد أمام مضيفه منتخب كوريا الجنوبية في التصفيات الآسيوية وخطف منه نقطة ثمينة.

وأكد الموسوي أن جميع اللاعبين جاهزون للقاء يوم غد، ولديهم رغبة واندفاع عالٍ، سيما وأنهم يقيمون في البصرة بأجواء مثالية وانسجام كبير فيما بينهم وبين الجهاز الفني.

ويحتضن ملعب البصرة الدولي عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الخميس مباراة من الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بين منتخبي العراق وضيفه فلسطين.