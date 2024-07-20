استطلاع لشفق نيوز حول حظوظ مشاركة رياضيي العراق في أولمبياد باريس

شفق نيوز/ تستعد بعثة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس 26 شهر تموز الجاري، بوفد نوعي يطمح لتحقيق نتائج مشجعة للانتقال إلى مرحلة جديدة في عملية صناعة البطل الأولمبي.

ويرأس البعثة العراقية للدورة الأولمبية باريس 2024 عقيل مفتن، ويضم الوفد 22 رياضياً يتقدمهم حامل راية العراق الرباع علي عمار يسر (+102 كغم)، و18 لاعباً يمثلون المنتخب الأولمبي لكرة القدم، والسباح حسن علي (100 متر فراشة)، والعداء طه حسين (100 متر)، ولاعب الجودو سجاد غانم (-81 كغم).

وقال رئيس اللجنة الاولمبية عقيل مفتن: "أؤمن كثيرا بحظوظ المنتخب الاولمبي في المنافسة والذهاب بعيدا في باريس"، لافتاً إلى أن "العراق يمر بفرصة ذهبية كنا نحلم بها ولا سيما بوجود دعم لا محدود من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي وافق على مشروع دعم البطل الأولمبي لغاية عام 2032".

وتابع مفتن: "نحن نثمن هذا الدعم الطويل الأمد، وقد استثمرنا هذا الدعم والمشروع وقد وقعنا بروتوكولا عالي المستوى مع اللجنة الأولمبية الاسبانية، وتعاقدنا مع خبير اسباني لاكتشاف المواهب، وقد وصل وبدا عمله بالتنسيق مع الاتحادات العراقية، ويحضر انشطة رياضية"، مؤكداً أن "هذا هو هدفنا ونسعى إلى النجاح وفق ما خططنا له".

في حين قال مدرب الرباع الدولي علي عمار يسر (102+ كغم)، عمار يسر، ان "لكل مسابقات ظروفها الخاصة، ولاننسى ان الرباع علي يشارك الى جانب ابطال العالم، وهو بعمر الشباب تحت 20 عاماً وقد حقق رقمين برفعتي الخطف والنتر (198 خطفا و234 نترا)".

واكد قائلاً: "اننا نسعى بكل طاقتنا لتحقيق انجاز للعراق وإسعاد الملايين، لكن تبقى النتائج مرهونة بظروف اللاعب ومنافسات الأثقال في الدورة الاولمبية ولا سيما أن الرباع علي سيواجه أبطال العالم الذين يكبرونه سناً".

وأشار المدرب إلى أن "الرباع علي يحظى باهتمام خاص من قبل رئيس اللجنة الاولمبية العراقي الدكتور عقيل مفتن الذي لم يتأخر في دعم رباعنا الذهبي بغية الظهور بمستوى مشرف وتحقيق نتيجة طيبة في أولمبياد باريس".

واكد ان "علي بلغ الأولمبياد بعد اجتيازه الأرقام التأهيلية التي شارك فيها بخمس مشاركات منذ سنتين واجتازها جميعها، وكان آخرها في بطولة العالم بتايلاند".

من جانبه قال نائب رئيس الاتحاد العراقي للسباحة هاشم الخزرجي لوكالة شفق نيوز: "نأمل أن تكون مشاركة سبّاحنا حسن علي (100 متر فراشة) جيدة في الأولمبياد، لكن سباحي العالم سبقونا في تحقيق أرقام عالية، وان تحقيق الإنجاز يتطلب استعدادا طويلا جدا لتهيئة بطل أولمبي يحقق الانجاز الاولمبي".

‏وأضاف "لقد وضعنا برنامجا خاصا لإعداد السباح على أمل تحقيق نتيجة طيبة في الدورة"، مبيناً إن "كل أبطال العالم سيشاركون في الأولمبياد وصعب جدا اجتياز كل هؤلاء كون سبّاحنا حسن علي تأهل بمنحه بطاقة اولمبية مجانية".

‏وأشار إلى أن "الصين أعدت بطلاً أولمبياً بعد أن أنفقت عليه 3 ملايين دولار وهذا هو الطريق الصحيح لتحقيق الانجاز، وأتوقع أن المنتخبات العربية بالسباحة لن تحقق أوسمة اولمبية في السباقات، باستثناء منتخب مصر وتونس اللتين طورتا بشكل كبير في العائلة الأخيرة".

بينما قال المدير التنفيذي للاتحاد العراقي لألعاب القوى زيدون جواد، إن "العداء طه حسين يعتبر من أفضل عدائي العراق في مسافة 100 متر"، مبينا انه "اتوقع له كاتحاد بأن يجتاز التصفيات الأولى ‏ويسعد للتصفيات الثانية".

‏وأضاف أن "التصفيات الثانية ستكون أصعب عليه ولا سيما أن عددا كبيرا من المشاركين وهم أبطال العالم ولهم باع طويل في مجال اللعبة، فمن الصعب التأهل اكثر، لكن طموحي أنا كبير في تحقيقه نتائج طيبة في المشاركة، ولا سيما أنه حصل على المشاركة عن طريق الوايت كارد".

ويواصل رياضيو العراق المشاركون في الأولمبياد بمعسكرات تدريبية مختلفة كما يستعد المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بمعسكره التدريبي في باريس استعداداً لمنافسات مجموعته الثانية في مسابقة كرة القدم. ويواجه المنتخب العراقي منتخب أوكرانيا على ملعب ليون يوم 24 تموز، ثم يلتقي الأرجنتين في 27 من الشهر ذاته على الملعب ذاته، ويختتم منافسات المجموعة مع المغرب على ملعب نيس يوم 30 تموز.

يذكر أن افتتاح النسخة 33 من دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس سيكون يوم 26 تموز الجاري ويُسدل الستار عليها يوم 11 آب المقبل.