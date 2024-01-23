استراليا واوزبكستان يتأهلان للدور الـ16 وسوريا تبقي على حظوظها في بطولة آسيا

شفق نيوز/ اقيمت في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر، اليوم الثلاثاء، مواجهتان ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعتين الثانية من منافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم الجارية احداثها في قطر .

وفي المباراة الاولى المنتخب السوري نظيره الهندي وجرت المباراة على استاد البيت .

جاء هدف سوريا عن طريق عمر خريبين في الدقيقة 67 من عمر المباراة . وبهذا الفوز عزز منتخب سوريا فرصته لبلوغ دور ال16 لبطولة آسيا كأفضل ثالث بعد أن احتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط ، بينما ودع الهند البطولة بالمركز الرابع بصفر من النقاط.

وضمن المجموعة ذاتها تعادل منتخب أستراليا مع منتخب اوزبكستان بنتيجة 1-1، وجرت المباراة على استاد الجنوب.

لتتأهل استراليا واوزبكستان لدور الـ 16 بعد تصدر أستراليا المجموعة برصيد 7 نقاط وحل بالمركز الثاني منتخب أوزباكستان بـ5 نقاط .

وانتهى الشوط الاول بتقدم استراليا بهدف واحد جاء من ركلة جزاء عند الدقيقة 45+1 عن طريق مارتن بويل ، وتمكن منتخب اوزبكستان من تعديل النتيجة في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب عزيز بيك تورجونباييف.