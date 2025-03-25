استراليا تحقق الفوز على الصين وتقترب من التأهل إلى كأس العالم

شفق نيوز/ فاز المنتخب الاسترالي على المنتخب الصيني بهدفين مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت المنتخبين على الملعب الأولمبي بمدينة جوانزو الصينية ضمن مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم .

ورفعت النتيجة رصيد منتخب أستراليا إلى 13 نقطة في المركز الثاني للمجموعة بفارق 3 نقاط عن المنتخب السعودي الذي جمع 10 نقاط بتعادله السلبي ظهر الثلاثاء مع منتخب اليابان في ملعبه.

ويتبقى لمنتخب أستراليا مباراتين الأولى مع منتخب اليابان في سيدني الأسترالية ثم يختتم مبارياته بمواجهة منتخب المملكة العربية السعودية في الرياض .

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب أستراليا بهدفين مقابل لاشيء سجلهما جاكسون ارفين في الدقيقة 16 و نيشان فيليوبيلي في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب الصين تعديل النتيجة إلا أن جهوده لم تحقق نتيجة تذكر لتنتهي المباراة بفوز منتخب أستراليا بهدفين مقابل لاشىء

واقترب منتخب أستراليا من حصد البطاقة الثانية المؤهلة بشكل مباشر الى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية و المكسيك وكندا وذلك بعد فوزه على مستضيفه الصين اليوم .