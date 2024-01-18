استراليا تجتاز سوريا وتتأهل الى الدور الـ16 في بطولة كأس آسيا

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الاسترالي من تحقيق الفوز على نظيره السوري بنتيجة 1-0 والتأهل الى دور الـ16 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس اسيا الجارية احداثها في قطر.

واستضاف استاد جاسم بن حمد مباراة من المجموعة الثانية بين منتخبي سوريا وأستراليا عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر . انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف .

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الاسترالي من تحقيق هدف التقدم في الدقيقة الـ 59 عن طريق اللاعب جاكسون ارفين.

وفاز المنتخب الاسترالي على نظيره الهندي 2 - 0 في المباراة الاولى ضمن منافسات كأس آسيا.