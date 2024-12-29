استجواب درجال وتحقيق بالصرفيات.. البرلمان يتحرك بعد خسارة المنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشفت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، عن استضافة مرتقبة لرئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال، وطلبت من الاتحاد كافة الأوليات المتعلقة بصرفيات المعسكرات والإيفادات وغيرها لبيان أسباب الإخفاق في ظل عدم وجود تقصير حكومي في دعم المنتخب الوطني.

وكان المنتخب الوطني العراقي قد خسر أمام السعودية بنتيجة 1-3 في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية بـ"خليجي 26"، أمس السبت، ليودع البطولة مبكرا وفقد بذلك اللقب الذي حققه في النسخة الماضية.

وقال عضو اللجنة، أمير المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الشباب والرياضة النيابية من حقها وفق القانون والدستور استضافة الاتحاد العراقي لكرة القدم، ومن حقها طلب الأوليات والصرفيات والمصروفات كافة، لمعرفة ما آلت إليه هذه المصروفات ووضعها والمخالفات المحتملة، في ظل وجود ضغط جماهيري لتدقيق كل هذه الأمور".

وأضاف المعموري، أن "اللجنة دورها رقابي لغرض تقويم الأداء ومعرفة أسباب الإخفاقات التي أصابت المنتخب العراقي، ففي وقت هناك مصروفات مالية ومعسكرات وعدم تقصير حكومي في دعم المنتخب يلاحظ وجود إخفاق في تحقيق الإنجازات".

ونوه، إلى أن "مباريات كرة القدم ليس فيها مباراة مهمة وأخرى غير مهمة، وبما أن الاتحاد العراقي لكرة القدم هو المسؤول عن المنتخب، فإن اللجنة لديها ملفات تتعلق بالمعسكرات والايفادات والأشخاص غير المدعوين لكن صرفياتهم على الاتحاد، لذلك سيتم التحقيق وتدقيق كل الأمور المالية".

وأكد المعموري، أن "لجنة الشباب والرياضة طالبت الاتحاد العراقي بالأوليات كافة المتعلقة بالمعسكرات والإيفادات وغيرها، وستكون هناك استضافة لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم في مجلس النواب".

وفي السياق نفسه، طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي باستجواب رئيس وأعضاء اتحاد الكرة العراقي لـ"ثبوت سوء إدارتهم الفنية والمالية وهدر المال العام".

جاء ذلك في طلب وجهه عضو اللجنة عدي عواد إلى رئيس مجلس النواب، أكد فيه أن "المنتخب الوطني العراقي توفر له دعم مالي كبير منها تكاليف باهظة لأجور المدرب ومعاونيه وإقامة معسكرات تدريبية للاعبين".

وأضاف عواد في وثيقة رسمية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "تم شراء بطاقات حجز مقاعد الملعب لدعم الجمهور، وشراء حقوق النقل التلفزيوني وغير ذلك".

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، قدّم أمس الأحد، اعتذاره للجماهير العراقية، وأكد تشكيل لجنة من المختصين، لدراسة المشاركة في خليجي 26 للوقوفِ على الجوانب الفنيّة، وكذلك الظواهر السلبية التي حدثت أثناء البطولة من أجل تشخيصها، ووضع الحلولِ الناجعةِ لمعاجلتها قبلَ خوضِ مباراتي الكويت وفلسطين يومي العشرين والخامس والعشرين من اذار المقبل على التوالي.