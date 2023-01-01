"استثناءات تشجيعية".. الداخلية العراقية تصدر تعليمات بشأن وفود خليجي 25

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن تعليمات تتعلق باستقبال وفود وجماهير بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية أصدرت تعليمات إلى دوائر الجنسية والجوازات، بحسن استقبال الوفود الرياضية والمشجعين والترحيب بهم".

وأوضح المحنا، أن "دخول الوفود مستثنى من ضوابط الدخول والرسوم المفروضة على الأشخاص"، مشيرا إلى أن "احتساب الأعداد سيتم حين إكمال البطولة".

وفي وقت سابق، قررت محافظة البصرة، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين وبعده الثلاثاء، استعدادا لاستضافة بطول خليجي 25.

وتقام بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة جنوبي العراق للمدة من 6 ولغاية 19 من شهر كانون الثاني الحالي.

وكان المنتخب العراقي وضيفه والكويتي خاضا مباراة ودية في ملعب الميناء استعدادا لبطولة خليجي 25 وانتهت عراقية بهدف دون رد.