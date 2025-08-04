استبعاد مرشحين من انتخابات اتحاد كرة القدم العراقي

شفق نيوز- بغداد

قررت اللجنة الانتخابية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، استبعاد المرشحين عبد الحسين الدراجي ورياض عبد العباس من الانتخابات المقرر إجراؤها في منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل لوجود خرق في ترشيحهما.

وجاء قرار استبعاد الدراجي، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز، بسبب رئاسته للجنة الاستئناف في اتحاد الكرة العراقي وهي هيئة قضائية ولا يحق له الترشح.

وقد قررت اللجنة الانتخابية إبعاده رغم جلبه لكتاب رسمي من نادي عفك يؤيد أنه عضو بالهيئة العامة لنادي عفك لأكثر من سنة.

وأشار إلى أن "هذا الأمر يعد خرقاً للوائح بعد أن وضع الاتحاد نفسه في موقف غير صحيح، اذ لا يحق لأعلى لجنة قضائية بالاتحاد يترأسها شخص غير مستقل أن يعمل بنادٍ رياضي".

وأضاف، كما تقرر استبعاد المرشح رياض عبد العباس من الترشيح لأنه لم يكمل سنة كاملة في عضوية رابطة اللاعبين الدوليين السابقين وهي إحدى شروط المتقدمين، علماً أن الرابطة هي الجهة التي دخل من خلالها ورشح نفسه لانتخابات اتحاد الكرة العراقي.

يشار إلى أن عدد المرشحين لمناصب اتحاد كرة القدم قد اكتمل استعداداً لانتخاباته، حيث بلغ عدد المرشحين لرئاسة الاتحاد أربعة مرشحين، ومنصب النائب الأول ستة مرشحين، والنائب الثاني ثلاثة، وعضوية المكتب التنفيذي 29 مرشحاً ليصبح الآن 27 مرشحاً بعد الإبعاد.

والمرشحون لمنصب رئيس الاتحاد هم كل من يونس محمود، وإياد بنيان، وعدنان درجال.

فيما ترشح لمنصب النائب الأول، سرمد عبد الإله، وفارس عبد الله، وسعد الياسري، وسام يوسف، وحكيم شاكر، وعلي جبار.

ولمنصب النائب الثاني، ترشح كل من: علي الأسدي، ومحمد ناصر.

ولعضوية المكتب التنفيذي، ترشح كل من: غالب الزاملي، وخلف جلال، ومحمود أحمد مراد، وفرقد عبد الكريم، وأحمد الموسوي، وعماد ياسين، وفراس الساعدي، ورحيم لفتة، ومالح مهدي، ومحمد عرب، وعلي خلف، وأحمد قاسم، وغانم عريبي، وصابرين حامد شهاب، ورشا طالب، وفراس بحر العلوم، وعلي الحارثي، ويحيى زغير، وكامل زغير عيدان، وبدر ناصر، وكامل زغير سلطان، ونعيم صدام، وعبد الحسين الدراجي (الذي تم إبعاده)، ورياض عبد العباس (الذي تم إبعاده)، وطه عبد الحكيم، ويحيى كريم، وصدام عزيز، وتنيا حسين حسن، وكوفند عبد الخالق.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أول أمس السبت، عن غلق باب الترشيح لانتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة العراقي للسنوات الأربع المقبلة.

وحدد المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي لكرة القدم في اجتماعه الأربعاء الماضي ببغداد يوم 16 أيلول/ سبتمبر المقبل موعداً لإجراء مؤتمره الانتخابي.