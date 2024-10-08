استبعاد مبابي من قائمة منتخب فرنسا.. ديشامب يوضح

شفق نيوز/ كشف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عن سبب استبعاد كيليان مبابي من معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الجارية، والتي يخوض خلالها "الديوك" مباراتين ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتعرض مبابي لإصابة خلال مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، غاب على إثرها لمدة أسبوع ليغيب عن ديربي مدريد، قبل أن يعود بديلا أمام ليل في دوري أبطال أوروبا وأساسيا خلال مباراة فياريال، السبت الماضي.

وواجه قائد المنتخب الفرنسي مبابي انتقادات قوية في بلاده بسبب عدم مشاركته في مباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد إسرائيل وبلجيكا، رغم مشاركته مع ريال مدريد.

وأوضح ديشامب في مؤتمر صحفي قده لفترة التوقف الدولي: "استبعدت كيليان من قائمة فرنسا، لأنه يجب أن نضع مصلحة اللاعب في المقام الأول، بدلا من أن نعرقله بالصعوبات".

مضيفا: "مصالح الأندية والمنتخبات الوطنية تتعارض بالضرورة في بعض الأحيان، لكن يجب ألا ننسى أن اللاعب موظف لدى ريال مدريد في الأساس وليس المنتخب الوطني".

وتابع: "جميع الأندية تخشى إرسال لاعبيها إلى المنتخبات الوطنية، خوفا من الإصابة والمجازفة بهم، وأنا لا أجازف بلاعبي أبدا".

وتطرق ديشامب للحديث عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي وغريزمان الذي اعتزل اللعب دوليا: "هذا الأمر يدور في ذهني بالطبع. لكن الشيء المهم هو أن نتمكن من مناقشة الأمر مع اللاعبين الذين قد يشعرون بالقلق".

وختم: "بالطبع غياب كيليان، القائد، ونائبه أنطوان غريزمان، عن هاتين المباراتين يعني أن هناك مرشحين آخرين. الخبرة ليست العامل الحاسم في هذا الأمر، بل القدرة التي قد يمتلكها البعض لتحمل هذه المسؤولية".

ويفكر المدرب الفرنسي في إعطاء شارة القيادة إلى واحد من هؤلاء الثلاثة، مايك مينيان وأوريلين تشواميني وجول كوندي.

المصدر : RT