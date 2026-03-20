استبعاد رونالدو من منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2026

كشف مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم، روبرتو مارتينيز، يوم الجمعة، قائمة تضم 27 لاعباً لمعسكر المنتخب المقبل، والذي سيشهد مواجهتين وديتين أمام كل من المكسيك والولايات المتحدة الأميركية نهاية الشهر الجاري.

وتبرز القائمة غياب كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال في مرحلة التعافي من إصابة في أوتار الركبة، في وقت يواصل فيه المدرب إجراء تعديلات على التشكيلة تحضيراً للاستحقاقات الكبرى المقبلة.

وسيواجه المنتخب البرتغالي نظيره المكسيكي يوم 28 آذار/ مارس الجاري، قبل أن يلتقي بالولايات المتحدة يوم 31 من الشهر ذاته، في مواجهة تهدف لصقل الانسجام الجماعي الأخير لمنتخب البرتغال استعداداً للمونديال.