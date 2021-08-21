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استبعاد جيلوان حمد وأسامة رشيد عن مباراتي كوريا الجنوبية وإيران

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-21T18:46:22+0000
استبعاد جيلوان حمد وأسامة رشيد عن مباراتي كوريا الجنوبية وإيران

شفق نيوز/ قررَ مدربُ المنتخب العراقي لكرة القدم الهولندي ديك ادفوكات، يوم السبت، عدم استدعائه للاعبين جيلوان حمد وأسامة رشيد لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي ستُلعب بداية الشهر المقبل، وفق ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة. 

وأفاد الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن المدرب الهولندي سبق وأن وضع عددا من اللاعبين المحترفين في قائمته المبدئية لمباريات التصفيات الآسيوية لمتابعتهم والوقوف على جاهزيتهم قبل استدعاء القائمة النهائية. 

ويأتي عدم دعوة اللاعبين أسامة رشيد محترف خورفكان الاماراتي، وجيلوان حمد محترف اوربيرو السويدي، لمباراتي التصفيات، بقرار فني من قبل المدرب الهولندي ديك أدفوكات لكون اللاعب جيلوان حمد غير جاهز فنياً بسبب غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، بينما لم يبدِ المدرب القناعة الفنية باللاعب أسامة رشيد، على أن يبقى تحت أنظاره في الفترة المقبلة، وفق البيان.

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