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استاد خليفة الدولي ملعباً لمباراة العراق ولبنان.. وادفوكات يراقب

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-28T06:43:46+0000
استاد خليفة الدولي ملعباً لمباراة العراق ولبنان.. وادفوكات يراقب

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اقامة مباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره اللبناني ضمن الجولة الثانية للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم على استاد خليفة الدولي في دولة قطر.

وقال المدير الاداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس لوكالة شفق نيوز، إن مباراة العراق ولبنان ستقام على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة في السابع من شهر تشرين الاول المقبل .

وأوضح أن قائمة تشكيلة المنتخب لم يعلن عنها بعد، مبيناً أن مدرب المنتخب ادفوكات ومساعديه يراقبون الدوري العراقي بغية الوصول إلى قناعة عن بعض اللاعبين لضم الافضل للقائمة.

وأشار كوركيس إلى رصد عدد من اللاعبين الذين قدموا مستويات مقنعة في جولتي الدوري الممتاز، لافتاً إلى أن القوائم سيعلن عنها قبل مغادرة وفد المنتخب الى قطر. وبين أن التجمع في قطر سيكون يوم الرابع من تشرين الاول المقبل استعدادا لخوض المباراة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم .

واستاد "خليفة الدولي" هو ملعب دولي لكرة القدم في دولة قطر، ويعرف أيضا باسم "الاستاد الوطني" وهو ملعب متعدد الأغراض في الدوحة، وهو جزء من مجمع المدينة الرياضية والذي يضم أيضا أكاديمية أسباير وبرج أسباير.

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