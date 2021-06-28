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اسبانيا تحبط انتفاضة كرواتيا بمباراة الاهداف الثمانية

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-28T18:52:11+0000
اسبانيا تحبط انتفاضة كرواتيا بمباراة الاهداف الثمانية

شفق نيوز/ حقق المنتخب الإسباني لكرة القدم، مساء يوم الاثنين، انتصاراً عريضاً على المنتخب الكرواتي بنتيجة 5-3، في إطار منافسات دور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وسجل لكرواتيا بيدري جونزاليس لاعب إسبانيا بالخطأ في الدقيقة 20، وأورسيتش في الدقيقة 85، وباسالايتش في الدقيقة (90+3)، بينما سجل لإسبانيا بابلو سارابيا في الدقيقة 38، وأزبليكويتا في الدقيقة 57، وفيران توريس في الدقيقة 77، وموراتا في الدقيقة 100، وأوريازابال في الدقيقة 103.

وبهذا الانتصار يتأهل المنتخب الإسباني، للدور ربع النهائي حيث سيواجه الفائز في مباراة الليلة بين فرنسا وسويسرا.

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