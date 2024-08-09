اسبانيا تتوج بذهبية أولمبياد باريس بخماسية على فرنسا

شفق نيوز/ توج المنتخب الأولمبي الإسباني، يوم الجمعة، بذهبية أولمبياد باريس لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الفرنسي 5-3 في نهائي منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024، على ملعب بارك دي برينس، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 3-3 .

وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا على فرنسا 3-1، سجل منتخب فرنسا اولاً في الدقيقة 12 من تسديدة رائعة عبر إنزو ميو، لمسها الحارس الإسباني قبل أن تدخل الكرة إلى المرمى.

وفي الدقيقة 18 عادل لاعب اسبانيا فيرمن لوبيز النتيجة، وسجلت اسبانيا هدفها الثاني في الدقيقة 25 عن طريق المهاجم القناص فيرمن لوبيز، وفي الدقيقة 28 سجل لاعب اسبانيا أليكس الهدف الثالث من ركلة حرة رائعة.

وفي الشوط الثاني سجلت فرنسا في الدقيقة الـ79 الهدف الثاني عن طريق اللاعب مغناس أكليوش، لتصبح النتيجة 3-2 لصالح اسبانيا، وفي الدقيقة 90+2 سجل فرنسا هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح ماتيتا، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل وتذهب المباراة للتمديد.

وفي الشوط الاضافي الأول سجل منتخب إسبانيا الاولمبي هدفه الرابع في الدقيقة الـ100 عن طريق اللاعب سيرخيو كاميلو، وفي الدقيقة 119 سجلت إسبانيا الهدف الخامس عبر كاميلو موجها الضربة القاضية لفرنسا في النهائي.