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"اسبانيان وارجنتيني وكولومبي".. اتحاد الكرة العراقي رشح اربعة اسماء لقيادة المنتخب

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-28T07:24:44+0000
"اسبانيان وارجنتيني وكولومبي".. اتحاد الكرة العراقي رشح اربعة اسماء لقيادة المنتخب

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المستشارين في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، انها استخلصت اربعة مدربين من بين 30 مدرباً نوقشت سيرهم الذاتية بشكل مفصل ودقيق خلال المدة السابقة.

وقال عضو لجنة المسابقات حسن فرحان، لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة اختارت مدربان من اسبانيا ومدرباً من الارجنتين واخر من كولومبيا لاختيار احدهم لقيادة المنتخب العراقي للسنوات الاربع المقبلة".

وبين ان "الكرة الان اصبحت في ملعب الاتحاد العراقي بعد ان رفعنا توصياتنا له بشأن التسميات الخاصة بالمدربين، بعد مناقشة السير الذاتية لـ30 مدرباً لنتوصل للانسب، مع مراعاتنا لخبرتهم بالمنطقة والدول العربية والاسيوية وتواجدهم بالعراق واختيارهم للاعبين بأنفسهم ليتحملوا المسؤولية كاملة".

وشدد على "ضرورة تواجد المدرب الجديد في العراق ليتحمل مسؤولية الاختيار"، مضيفا "نحن كلجنة فنية أرتأينا التريث في الاختيار ودراسة المدرب من كل الجوانب ولهذا السبب تأخرنا في الاختيار حتى توصلنا للانسب".

واوضح فرحان "ننتظر عودة رئيس الاتحاد عدنان درجال من سفره نهاية الشهر الجاري ليطلع مع الاعضاء بالاتحاد على المدربين الذين تم اختيارهم ومناقشة الاسماء الاربعة التي اوصينا بها خلال جلساتنا الاخيرة".

ونفى ما تتداوله وسائل الاعلام بشأن اتفاق الاتحاد العراقي مع مدرب معين، داعيا وسائل الاعلام لتوخي الحذر والتقيد بالمصداقية والمهنية في نقل الاخبار.

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