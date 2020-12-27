اسباب تراجع نادي أربيل في الدوري الممتاز: المال والهداف

شفق نيوز/ كشف رئيس نادي اربيل عبد الله مجيد، يوم الأحد، اسباب النتائج المتواضعة ونزيف النقاط لفريق نادي اربيل في الدوري الكروي العراقي الممتاز. وفيما عزا بعض الأسباب لضعف الجانب المادي، أشار إلى عدم امتلاك الفريق لمهاجم قناص على مستوى عال.

وقال مجيد لوكالة شفق نيوز؛ ان الفريق لا يمتلك أي لاعب سوبر وأغلب لاعبيه هم من الشباب، مشيرا إلى ان أربعة الى خمسة لاعبين يلعبون أساسيين لأول مرة في الدوري العراقي الممتاز.

وأضاف؛ أن "إدارة النادي تفكر للمدى البعيد في تهيئة العناصر الشابة ليكونوا أكثر نضوجاً في الموسم القادم".

ولفت رئيس نادي اربيل؛ إلى ان "الادارة لا تحمّل المدرب رادان النتائج السلبية للفريق لأنه يؤدي واجبه بشكل صحيح، وإدارة لانفكر بتغييره وسيبقى في قيادة الفريق".

واشار الى ان "سبب عدم التعاقد مع لاعبين سوبر هو ضعف الجانب المادي للنادي، مما حدا بنا للاعتماد على لاعبي مدينة اربيل واغلبهم من الشباب وهذا الأمر تسبب لنا بنقص وثغرات في مركز الهجوم، كما أن الفريق بحاجة الى صانع العاب متميز يكون خلف المهاجم، وهذا ما لا يتوفر في الوقت الحالي".

وتابع مجيد؛ ان إدارته "تفكر بالتنسيق مع المدرب واللجنة الفنية للتعاقد مع مهاجم سريع محترف أجنبي خلال الانتقالات الشتوية سندرس سيرته ونطلع على مستواه، بغية زجه مع الفريق والاستفادة من إمكانياته في المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز".

ويعد نادي أربيل من أكبر أندية اقليم كوردستان العراق، وأحد أندية كرة القدم في العراق، ويعرف أيضاً باسم نادي هه ولير.

تأسس نادي اربيل في العام 1958، في حين كانت أول مشاركة له في الدوري العراقي كانت في العام 1968 بدوري الدرجة الثانية، وتمكن من اللعب في دوري الدرجة الأولى في العام 1987، إلى أن انضم لأندية النخبة في العام 1992.

فيما احرز بطولة الدوري العراقي الممتاز للموسم 2006 \ 2007.