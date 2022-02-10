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ازاحة الستار عن تمثال "الاسطورة" في بغداد.. صور

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-10T08:38:23+0000
ازاحة الستار عن تمثال "الاسطورة" في بغداد.. صور

شفق نيوز/ افتتحت وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم الخميس، النصب التذكاري لنجم الكرة الراحل "أحمد راضي" أمام بوابة ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الستار ازيح صباح اليوم، عن تمثال الاسطورة احمد راضي في بغداد بحضور  وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي وشخصيات رياضية.

وأشار إلى أن النصب وضع امام ملعب الشعب الدولي ببغداد، بحضور نجله "فيصل".

وتوفي نجم كرة القدم العراقية "احمد راضي" في احدى مستشفيات العاصمة بغداد صباح يوم 21 حزيران 2020 بسبب مضاعفات مرض كورونا عن 59 عاماً.

وفي شهر اب من العام الماضي، ازالت أمانة بغداد نصباً نحتياً للكابتن الراحل أحمد راضي وسط العاصمة لافتقاره "أبسط المعايير الفنية".

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