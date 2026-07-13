ارنولد يقترب من تجديد مشواره مع اسود الرافدين بعقد طويل الأمد

شفق نيوز- بغداد

يقترب الاتحاد العراقي لكرة القدم من فتح مفاوضات رسمية مع مدرب المنتخب الوطني، الأسترالي غراهام أرنولد، لبحث تجديد عقده بعقد طويل الأمد، عقب انتهاء إجازته، ضمن خطة تستهدف مواصلة المشروع الفني لـ"أسود الرافدين".

وقال مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم لوكالة شفق نيوز، إن المفاوضات المرتقبة تتجه نحو توقيع عقد يمتد لأربع سنوات، في إطار رؤية فنية تهدف إلى بناء منتخب قادر على المنافسة في الاستحقاقات والبطولات المقبلة.

وأضاف المصدر أن المشروع المقترح يرتكز على منح مساحة أكبر للمواهب والعناصر الشابة، مع تنفيذ عملية إحلال وتجديد تدريجية في صفوف المنتخب، بما يضمن تشكيل فريق يتمتع بالاستمرارية والقدرة على تحقيق نتائج على المدى البعيد.

وأشار إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، سيواصل أرنولد قيادة المنتخب العراقي ضمن مشروع فني يستهدف إعداد جيل جديد من لاعبي "أسود الرافدين".

وكان المنتخب العراقي قد شارك بقيادة أرنولد في نهائيات كأس العالم 2026، ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا وإنكلترا والسنغال، قبل أن يودع البطولة من دور المجموعات إثر تلقيه ثلاث هزائم متتالية.