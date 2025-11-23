ارنولد يعلن قائمة المنتخب العراقي لبطولة العرب المقررة في قطر

شفق نيوز - بغداد

أعلن مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، يوم الأحد، قائمة المنتخب لبطولة كأس العرب فيفا 2025 المقررة في قطر.

وتألفت القائمة من الحراس جلال حسن واحمد باسل وفهد طالب، ومن اللاعبين: ميثم جبار ومناف يونس وأكام هاشم وسعد ناطق ومصطفى سعدون وأحمد مكنزي وأحمد يحيى وحسين علي وأمير صباح وأسامة رشيد و كرار نبيل وإبراهيم بايش وسجاد جاسم وماركو فرج وحسن عبد الكريم وعلي جاسم وأيمن حسين ومهند علي وعمار محسن ومحمد جواد .

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، جدول مباريات المنتخب العراقي مع الفرق المنافسة في البطولة العربية التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2025.

ويستهل المنتخب العراقي مبارياته يوم 3 كانون الأول/ديسمبر بلقاء فريق البحرين أو جيبوتي على ملعب 974 في قطر.

‏كما يواجه العراق منتخب لبنان أو السودان على نفس الملعب في السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

‏ويلتقي العراق في آخر مباريات مجموعته المنتخب الجزائري في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل على ملعب خليفة الدولي.

وتقام النسخة الـ11 من كأس العرب في قطر للمنتخبات العربية، وهي النسخة الثانية التي تُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث اعتمدها الاتحاد الدولي رسمياً في النسخ السابقة.