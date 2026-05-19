آرنولد يعلن قائمة المنتخب العراقي الأولية

أعلن مدرب المنتخب العراقي، الأسترالي غرام آرنولد، يوم الثلاثاء، عن قائمة "أسود الرافدين" الأولية التي ستتوجه إلى إسبانيا للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى مشاركة منتخب العراق في بطولة كأس العالم 2026.

‏وتضمت القائمة لحراسة المرمى جلال حسن وأحمد باسل وفهد طالب كميل سعدي.

‏واللاعبون ريبين سولاقا ومناف يونس وآكام هاشم وزيد تحسين وميثم جبار وفرانس بطرس وحسين علي وميرخاس دوسكي وأحمد مكنزي وداريو نامو وأحمد يحيى ومصطفى سعدون وأمير العماري وكيفن يعقوب وزيدان إقبال.

كما ضمت القائمة يوسف الأمين وبيتر كوركيس وزيد إسماعيل وايمار شير وحسن عبد الكريم ويوسف النصراوي وأحمد قاسم وإبراهيم بايش وماركو فرج وعلي جاسم وعلي الحمادي وأيمن حسين وعلي يوسف ومهند علي.

ويخوض المنتخب العراقي مباراتين وديتين في إسبانيا ضمن تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي المباراة الأولى يواجه العراق أندورا يوم الجمعة الموافق 29 أيار/ مايو 2026.

أما المباراة الثانية فستكون مع إسبانيا يوم الخميس الموافق 4 حزيران/ يونيو 2026 في مدينة لا كورونيا الإسبانية.