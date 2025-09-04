ارنولد يعلن عن تشكيلة المنتخب العراقي أمام هونغ كونغ

شفق نيوز- بانكوك

أعلن مدرب المنتخب العراقي غراهام ارنولد، يوم الخميس، عن التشكيلة الأساسية للمنتخب، لمواجهة هونغ كونغ في افتتاح منافسات كأس ملك تايلاند.

وجاء في التشكيلة أحمد باسل لحراسة المرمى، واللاعبون فرانس بطرس، وزيد تحسين، ومناف يونس، وإبراهيم بايش، ومنتظر الماجد، وأمجد عطوان، وأحمد يحيى، وأيمن حسين، وأسامة رشيد، وماركو فرج.

ويخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، أولى مبارياته في بطولة كأس ملك تايلاند الدولية، عندما يلاقي نظيره منتخب هونغ كونغ ضمن الدور نصف النهائي من البطولة الودية.

وتقام المواجهة على ملعب كانشانابوري عند الساعة الـ 12 ظهراً بتوقيت بغداد، على أن يلتقي في المباراة الثانية منتخب تايلاند منظم البطولة مع منتخب جزر فيجي عند الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت ذاته.