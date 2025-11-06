ارنولد يعلن القائمة الرسمية لمواجهة منتخب الامارات في الملحق المؤهل للمونديال

شفق نيوز - بغداد

أعلن مدرب المنتخب العراقي غراهام ارنولد، يوم الخميس، قائمة المنتخب العراقي لكرة القدم استعداداً لمواجهة منتخب الامارات في الدور الاقصائي المؤهل الى نهائيات كأس العالم 2026.

وتالفت القائمة من: جلال حسن واحمد باسل وفهد طالب لحراسة المرمى ، واللاعبون ريبين سولاقا ومناف يونس وآكام هاشم وزيد تحسين ومصطفى سعدون وحسين علي وشيركو كريم وأحمد يحيى و ميرخاس دوسكي وايمار شير واسامة رشيد وامير العماري وكيفن يعقوب وزيدان إقبال ويوسف الأمين ومنتظر الماجد وماركو فرج وحسن عبد الكريم وعلي جاسم وايمن حسين ومهند علي وعلي الحمادي .

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كشف عن موعد مباراتين بين المنتخب الإماراتي ونظيره العراقي ضمن الدور الخامس من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2026.

ويستضيف منتخب الإمارات نظيره العراقي في مواجهة الذهاب، على ملعب محمد بن زايد، عند الساعة الثامنة من مساء الخميس، الموافق 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

بينما يحل المنتخب الإماراتي ضيفاً على المنتخب العراقي في مواجهة الإياب ، على أرض استاد البصرة الدولي ، عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق يوم 18 من الشهر الحالي.

ويتأهل الفائز منهما بمجموع المباراتين إلى الملحق العالمي المؤهل إلى المونديال، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتتنافس 6 منتخبات فيما بينها ضمن الملحق العالمي، على أن يصل منتخبان فقط إلى أكبر بطولات العالم.