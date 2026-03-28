ارنولد يستبعد 5 لاعبين من قائمة العراق وراحة مؤقتة قبل المواجهة الحاسمة

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر من داخل بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن توجه المدرب غراهام ارنولد، لاستبعاد خمسة لاعبين من قائمة الفريق المشاركة في الملحق العالمي، ليتقلص العدد إلى 23 لاعباً، انسجاماً مع لوائح كأس العالم 2026.

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن أرنولد، قرر منح لاعبي المنتخب راحة خلال هذا اليوم، مع السماح لهم بالتجول لمدة أربع ساعات، في إطار برنامج الاستشفاء، وذلك عقب خوضهم مباراة تدريبية يوم أمس استمرت لمدة 80 دقيقة.

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره البوليفي عند الساعة السادسة من فجر يوم الأربعاء المقبل، في لقاء الملحق الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.