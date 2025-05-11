ارنولد يحدد موعد تجمع المنتخب العراقي في قطر ويراقب جولتين من الدوري

شفق نيوز/ أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم وعضو لجنة المنتخبات خلف جلال، يوم الأحد، أن الاتحاد اتفق مع المدرب الأسترالي غراهام ارنولد على إقامة تجمع المنتخب الوطني نهاية الشهر الحالي في قطر.

وقال جلال لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب غراهام أرنولد قرر أن يكون تجمع المنتخب يوم 25 من الشهر الحالي، بعد اعتماد أسماء اللاعبين الذين سيتم ضمهم للقائمة النهائية للمنتخب".

وأضاف أن "المعسكر التدريبي سيكون في دولة قطر بإشراف المدرب أرنولد وكادره المساعد، استعداداً للقاءين المتبقيين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام كوريا الجنوبية في البصرة والأردن في عمان، يومي 5 و10 أيار الحالي".

وأوضح أن "أرنولد سيواصل متابعة الدوري العراقي للجولتين 33 و34 للاطلاع على مستويات اللاعبين واختيار الأفضل لتمثيل المنتخب في مواجهتي كوريا والأردن".

وأشار إلى أن "لجنة المنتخبات ستطرح بعض الملاحظات للمدرب عن اللاعبين المحليين فقط، وأن الاختيار النهائي سيبقى بيده، بينما سيتولى أرنولد مسؤولية اختيار اللاعبين المحترفين بشكل مطلق".

وبيّن أن "اجتماعاً سيجمع اللجنة بالمدرب أرنولد ومساعديه، اليوم الأحد أو يوم غدٍ الاثنين، لمناقشة جوانب مهمة تخص إعداد المنتخب للمرحلة المقبلة، فضلاً عن إمكانية تأمين مباراة ودية أو وجود وجهة نظر أخرى بهذا الشأن".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد قدم، يوم أمس السبت، مدرب المنتخب الجديد الأسترالي غراهام أرنولد رسمياً لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد في العاصمة بغداد.